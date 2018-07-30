Маккейн предложил способ защитить НАТО от Трампа

Вашингтон, 30 июля. Американский сенатор Джон Маккейн предложил лишить президента США Дональда Трампа возможности выхода из НАТО без одобрения сената.

По словам политика, хозяин Белого дома плохо обошелся с союзниками по Североатлантическому альянсу, из-за чего некоторые чиновники американского правительства усомнились в том, что Трамп по-прежнему привержен НАТО.

«С помощью этого закона Маккейн хочет защитить трансатлантический военный союз от американского президента», — передает портал T-online.

Маккейн подчеркнул, что западные страны на протяжении 70 лет жертвовали собой ради демократии. Кроме того, сенатор уверен, что США никогда бы не стали такой успешной страной, если бы не НАТО, сообщает «Газета.ру».

Напомним, что ранее Трамп обрушился с критикой на партнеров по НАТО, требуя, чтобы они увеличили расходы на содержание военного блока. Он отметил, что каждый участник альянса должен отчислять в бюджет организации не менее 2% от ВВП.