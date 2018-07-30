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«КАМАЗ-Арктика»
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    «КАМАЗ-Арктика»

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    «КАМАЗ-Арктика» — прототип арктического вездехода на шинах низкого давления. Подробнее — в инфографике Федерального агентства новостей

    Прототип «КАМАЗ-Арктика» впервые был представлен в рамках выставки «Вузпромэкспо-2017», которая в конце декабря проходила в Москве. Машина предназначена для освоения территорий Крайнего Севера. Кроме того, автомобиль-исполин приспособлен для работы в условиях чрезвычайно сурового климата.

    «КАМАЗ-Арктика» является совместным проектом ПАО «КАМАЗ», МГТУ им. Баумана, Московского политехнического университета и НТЦ «Промышленный дизайн». Согласно официальным данным, вездеход был создан на базе КамАЗа, но имеет две модификации с шарнирно-сочлененной рамой и колесными формулами 6х6 и 8х8.

    «КАМАЗ-Арктика»

    Одной из самых главных особенностей прототипа арктического вездехода на шинах низкого давления является наличие жилого модуля, в котором были созданы достаточно комфортные условия для проживания трех человек. Заметим, что внутри жилого отсека были предусмотрены спальные места, а также организованы санитарные и кухонные блоки, которые имеют автономные отопитель и генератор.

    Разработкой дизайна жилого модуля, элементов экстерьера кабины и переднего бампера, подбором осветительного оборудования кабины и бытового оборудования жилого модуля, расчетом эргономики разрабатываемых узлов и элементов занимались специалисты НТЦ «Промышленный дизайн» (ранее носил название СКБ-МАМИ). Их же эксперты выполнили разработку математической модели для производства прототипа и конструкторской документации.

    Автор: Илья Муромский
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