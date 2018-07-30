Подервянский: Украина может остаться провинцией Российской империи

Киев, 30 июля. Украина может оказаться перед сложным выбором, и к этому нужно готовиться, заявил украинский писатель Лесь Подервянский.

По словам писателя, украинское общество провинциально, а также страдает низкой самооценкой. Несмотря на желание властей вернуть в состав страны Крым и Донбасс, велика вероятность того, что страна так и останется провинцией.

«Можно вернуть территории и оставаться провинцией Российской империи. Я очень не хочу, чтобы мы оказались перед таким выбором, но он может возникнуть, и к нему важно готовиться», — передает слова Подервянского «Политнавигатор».

Отметим, ранее в беседе с Федеральным агентством новостей политический эксперт Константин Щемелинин заявил, что в течение десяти лет Украина станет тотально антироссийской. По его словам, сейчас в стране идет пропагандистская работа с молодежью, в которой воспитывается негативный образ России.

«Через пять, а еще скорее через 10 лет Украина станет совершенно другой страной: еще более антироссийской», — заявил Щемелинин.

Напомним, что украинские власти неоднократно обвиняли Россию в несуществующей агрессии. Подобная риторика свидетельствует о проблемах, которые существуют в украинской политической элите. По словам писателя Захара Прилепина, украинский президент Петр Порошенко специально нагнетает обстановку, чтобы сорвать президентские выборы.

Российский МИД неоднократно заявлял, что разговоры о российской агрессии к Украине не соответствуют действительности.