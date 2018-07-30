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Подервянский: Украина может остаться провинцией Российской империи
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    Подервянский: Украина может остаться провинцией Российской империи

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    «Останется провинцией Российской империи»: Писатель рассказал, во что может превратиться Украина

    Киев, 30 июля. Украина может оказаться перед сложным выбором, и к этому нужно готовиться, заявил украинский писатель Лесь Подервянский.

    По словам писателя, украинское общество провинциально, а также страдает низкой самооценкой. Несмотря на желание властей вернуть в состав страны Крым и Донбасс, велика вероятность того, что страна так и останется провинцией.

    «Можно вернуть территории и оставаться провинцией Российской империи. Я очень не хочу, чтобы мы оказались перед таким выбором, но он может возникнуть, и к нему важно готовиться», — передает слова Подервянского «Политнавигатор».

    Отметим, ранее в беседе с Федеральным агентством новостей политический эксперт Константин Щемелинин заявил, что в течение десяти лет Украина станет тотально антироссийской. По его словам, сейчас в стране идет пропагандистская работа с молодежью, в которой воспитывается негативный образ России.

    «Через пять, а еще скорее через 10 лет Украина станет совершенно другой страной: еще более антироссийской», — заявил Щемелинин.

    Напомним, что украинские власти неоднократно обвиняли Россию в несуществующей агрессии. Подобная риторика свидетельствует о проблемах, которые существуют в украинской политической элите. По словам писателя Захара Прилепина, украинский президент Петр Порошенко специально нагнетает обстановку, чтобы сорвать президентские выборы. 

    Российский МИД неоднократно заявлял, что разговоры о российской агрессии к Украине не соответствуют действительности.

    Автор: Денис Коробейников
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