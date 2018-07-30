«Расскажем про экономический террор Украины»: в Крыму ждут делегацию ОБСЕ

После того, как в 2014 году Крым воссоединился с Россией, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) неоднократно высказывалась о нарушениях прав человека на полуострове, основываясь на информации, предоставляемой Украиной. Теперь делегация ОБСЕ собралась в Крым, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит.

Депутат Государственного совета Крыма Алексей Черняк в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что на полуострове давно ждут делегацию ОБСЕ.

«Пусть приезжают и смотрят, как в Крыму обстоят дела с правами человека. ОБСЕ — не единственная международная организация, которая побывала у нас с официальным или неофициальным визитом. Нам нечего скрывать. Пускай международные наблюдатели общаются с жителями в любом селе, в любом городе. Здесь проблем никаких нет», — сказал крымский парламентарий.

При этом Алексей Черняк напомнил, что Крым — это Россия, а не Украина, поэтому о своем визите делегации ОБСЕ необходимо договариваться с представителями российской власти, а не с Киевом.

«Почему ОБСЕ заявляет, что собирается в Крым по приглашению Киева? Да просто потому, что это все политика. Они могут считать, что угодно, но мы свое мнение высказали в 2014 году, проведя референдум и став частью России. Мы показали всему миру, что Крым сам решает свою судьбу», — отметил Алексей Черняк.

По словам крымского депутата, в Крыму рады любым гостям, пусть даже таким, которые пока отрицают право полуострова на самоопределение.

«Пускай наблюдатели из ОБСЕ приедут и послушают, как Украина перекрывала нам воду, устраивала энергоблокаду. Крымчане с радостью расскажут иностранцам о том, как Киев соблюдает права человека, отключая свет в наших родильных домах и операционных без предупреждения и не на один час или даже месяц... Как задерживает товар, который должен прийти в Крым. Расскажем про экономический террор, который нам устраивает Украина. Все расскажем, только приезжайте и послушайте», — уточнил Алексей Черняк.

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года по результатам референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с РФ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым вошел в состав России в результате открытого волеизъявления его жителей, что не противоречит Уставу ООН, в котором говорится о праве наций на самоопределение.