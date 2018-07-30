Синдром 1991 года: в ЕП отреагировали на предложение латвийского депутата «раздробить» Россию

Рига, 30 июля. Депутат Европарламента (ЕП) от Латвии Мирослав Митрофанов отреагировал на слова депутата сейма Латвии Александра Кирштейнса о необходимости «раздробить» Российскую Федерацию на несколько частей по этническому составу, назвав Кирштейнса одним из националистически настроенных личностей.

Митрофанов считает, что латвийский депутат высказал желания многих политиков и чиновников не только в Латвии. Он напомнил про 1991 год, когда распался СССР, и все страны поверили в то, что от огромной державы можно урвать что-то и для себя.

«Им (Латвии и многим европейским странам — Прим.ФАН) не дает покоя синдром 1991 года. Этот год убедил их, что самые смелые фантазии в отношении судьбы Советского Союза возможны, вдруг большая и сильная страна распадается. Были надежды в 1990-е годы, что и Россия тоже распадется»,— подчеркнул Митрофанов.

Евродепутат также уверен, что Кирштейнс хитрит, потому что вопрос войны и мира его нисколько не волнует, передает RT.

Он указал на то, что многие европейские страны рассчитывают, что с Россией получится сделать то, что сделали с Украиной, которая осталась без рынков, экономики и промышленности.

«Люди, подобные Кирштейнсу, надеются на новый передел мира, при котором расчленение России приводит к перераспределению благ», — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее в латвийском сейме предложили разделить Россию на несколько частей по этническому составу. По мнению Кирштейнса, в Европу придет мир, а все конфликты завершатся, когда РФ распадется.