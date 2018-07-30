Нечего было вредить: эксперт оценил заявление Макфола о крушении научной карьеры из-за санкций России

Бывший посол Соединенных Штатов в Российской Федерации Майкл Макфол заявил, что из-за наложенных на него российских визовых санкций его научная карьера была окончена. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Моя жизнь уже изменилась. <…> Моя научная карьера, касающаяся написания работ и проведения исследований, настоящих исследований, окончена», — подчеркнул Макфол в интервью телеканалу MSNBC на вопрос ведущего, как повлияет на его жизнь прошедшая в Хельсинки встреча лидеров России и США.

Макфол напомнил, что обладает профессорским званием. Он почти 30 лет проводит исследования о России. Однако недавно он был включен в санкционный список.

«Больше я не могу делать исследования в России. Невозможно, чтобы я когда-либо осмелился поехать, так как я в санкционном списке на данный момент, но даже если меня оттуда исключат, я никогда не смогу поехать в Россию», — заключил дипломат.

«Продвижение демократии»

Политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии для ФАН отметил, что научный интерес Макфола к России имеет специфическое направление, которое сам он называл «продвижением демократии». На практике его исследования касались вопросов организации протестных движений, революций и смены власти в «недемократических» странах, причем основное внимание на протяжении долгих лет Макфол действительно уделял России.

«Именно при нем в качестве американского посла состоялась наиболее масштабная попытка смены власти путем протестов в 2011 и 2012 годах, а ранее Макфол спонсировал движение «Демократическая Россия» в момент развала СССР и был в числе команды американских консультантов в предвыборном штабе Бориса Ельцина. При его назначении послом в России госсекретарь Хиллари Клинтон связывала это событие с тем, что последующие месяцы будут ключевыми для «демократии в России», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, деятельность Макфола претерпела явную неудачу, так как организованные не без американского влияния протесты не привели ни к чему, кроме массовых беспорядков. Поэтому он и был заменен на своем посту, запомнившись именно как человек, связанный с провальной попыткой «оранжевой революции» в России.