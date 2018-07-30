Американский сенатор: Санкции США против России не работают

Вашингтон, 30 июля. Ограничительные меры, принятые Соединенными Штатами в отношении России, не оказывают необходимого эффекта, в связи с чем нужно ввести дополнительные санкции, заявил американский политик-республиканец и старший сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм.

В интервью американскому телеканалу Fox News сенатор подчеркнул, что «на сто процентов» поддерживает введение дополнительных санкций в отношении РФ и «отдает должное» главе Белого дома Дональду Трампу, который, по мнению Грэма, «жестче относится к российской стороне», чем предыдущий президент США Барак Обама.

Политик убежден, что Москва не только якобы «вмешивалась в выборы президента Соединенных Штатов», но и «намерена оказывать влияние на электоральные процессы в стране и далее», передает «Свободная Пресса». Стоит отметить, что подобные заявления со стороны Вашингтона так и не подкрепились доказательствами.

По словам сенатора, он намерен в дальнейшем представить в Конгрессе новый пакет антироссийских санкций. Таким образом он поддерживает заявление госсекретаря Майка Помпео, который ранее заявил о идее ужесточения санкционного режима США в отношении России, сообщает «ФедералПресс».

«Потому что то, что мы делаем (в отношении России. — Прим. ФАН), не работает», — заключил Грэм.

Напомним, ранее стало известно, что Конгресс США может принять законопроект о расширении санкций против России до конца 2018 года. В Госдуме назвали «всеобъемлющий законопроект» США очередным «проявлением антироссийской агонии», которая связана с внутриполитической борьбой в Соединенных Штатах после встречи президента РФ Владимира Путина с американским коллегой в Хельсинки.