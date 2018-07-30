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Двое детей не смогли выбраться из закрытого багажника в Карелии
Общество
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    Двое детей не смогли выбраться из закрытого багажника в Карелии

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    Двое детей не смогли выбраться из закрытого багажника в Карелии

    Петрозаводск, 30 июля. Двое детей пропали после прогулки в городе Сегежа в республике Карелия. Спасатели нашли их в багажнике заброшенного автомобиля.

    Информация о пропаже поступила в полицию 29 июля в 22.00 по местному времени. Для поисков были задействованы 25 сотрудников МЧС, 43 полицейских, а также три кинологических расчета, сообщает МЧС.

    Выяснилось, что дети решили поиграть в заброшенном автомобиле. Они залезли в багажник, после чего он закрылся. Спасатели нашли их в 0.40 по местному времени. Госпитализация пострадавшим детям не потребовалась.

    Автор: Денис Коробейников
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