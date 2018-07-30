Двое детей не смогли выбраться из закрытого багажника в Карелии

Петрозаводск, 30 июля. Двое детей пропали после прогулки в городе Сегежа в республике Карелия. Спасатели нашли их в багажнике заброшенного автомобиля.

Информация о пропаже поступила в полицию 29 июля в 22.00 по местному времени. Для поисков были задействованы 25 сотрудников МЧС, 43 полицейских, а также три кинологических расчета, сообщает МЧС.

Выяснилось, что дети решили поиграть в заброшенном автомобиле. Они залезли в багажник, после чего он закрылся. Спасатели нашли их в 0.40 по местному времени. Госпитализация пострадавшим детям не потребовалась.