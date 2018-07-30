Минобороны РФ ужесточит требования к военной подготовке в гражданских вузах

Москва, 30 июля. Студенты, отчисленные с военных кафедр гражданских вузов, не смогут восстановиться, вместо этого им придется служить по призыву. Об этом сообщается в новом порядке обучения студентов, созданном оборонным ведомством России.

Отмечается, что военные кафедры будут трансформированы в военные учебные центры, для поступления в которые необходимо будет заключать контракт с военным ведомством. Такие центры будут выпускать не только офицеров, но и сержантов и старшин запаса.

Кроме того, ужесточатся требования к студентам, которых смогут отчислить не только за плохую учебу, но и за неявку на лекции и даже за наличие второго гражданства, родных, проживающих в другой стране, и недвижимости вне РФ, пишут «Известия».

Сообщается, что к обучению будут допущены молодые люди, которые прошли конкурсный отбор, разработкой которого также занимается ведомство, передает «URA.RU».

Как отмечают эксперты, более жестокие требования заставят молодых людей относиться к военной подготовке более основательно.