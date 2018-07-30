Сирия сегодня: боевики сдают танки и зенитные орудия, мирные жители покидают Идлиб

Сирия, 30 июля. Боевики незаконных вооруженных формирований сдали Сирийской арабской армии (САА) танки и зенитное вооружение. Мирные жители покидают Идлиб по организованным гуманитарным коридорам. Свыше миллиона беженцев вернулись в свои дома. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Люди покидают Идлиб

По организованному российскими военными гуманитарному коридору в поселке Абу-эд-Духур мирные жители продолжают выходить из провинции Идлиб, которая пока остается под контролем террористов. Эксперты Центра приема, распределения и размещения беженцев помогают людям восстановить документы. Российские военные медики проводят осмотры мирных жителей.

«У нас организовано взаимодействие с губернатором провинции, создана комиссия, которая занимается вопросами возвращения беженцев и проверки документов. Очень много людей возвращается, у которых во время боевых действий сгорели личные документы и на имущество», — пояснил начальник филиала Центра приема, распределения и размещения беженцев в провинции Алеппо Олег Демьяненко.

Он добавил, что всех переселенцев также проверяют по сирийским базам данных и выявляют тех, у кого есть проблемы с законом. Более того, перед началом движения по гуманитарному коридору всех тщательно проверяют на наличие взрывчатки и вооружения, так как их вывоз запрещен.

Беженцы возвращаются домой

Более миллиона сирийских граждан вернулось в свои дома из лагерей для беженцев с сентября 2015 года. Эти данные следуют из инфографики, которые были опубликованы в газете российских вооруженных сил «Красная звезда».

«Вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц с сентября 2015 года 1 186 000 сирийских граждан», — говорится с источнике.

С сентября 2015 года РФ по запросу официального Дамаска проводила на территории Сирийской арабской республики (САР) военную операцию против террористов.

Сдача оружия

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований из юго-западной зоны деэскалации сдали три танка, две гаубицы и пять зенитных установок. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР.

«В результате переговоров со старейшинами населенных пунктов и лидерами незаконных вооруженных формирований в юго-западной зоне деэскалации при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон за сутки сдано три танка, две гаубицы, пять зенитных установок, один крупнокалиберный пулемет и три пикапа, а также большое количество боеприпасов различных типов и калибров», — говорится в сообщении.

Отметим, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, боевики незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать перемирие, которое действует в Идлибской зоне деэскалации. В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Нахшебба, Арафит, Калъат-Марза, Сараф, Икко провинции Латакия, а также районов Рашидиг-1 и Кастелло города Алеппо.