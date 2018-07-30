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Путин освободил семьи с инвалидами от взносов за капремонт
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    Путин освободил семьи с инвалидами от взносов за капремонт

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    Путин освободил семьи с инвалидами от взносов за капремонт

    Москва, 30 июля. В понедельник был подписан закон, который предусматривает частичное или полное освобождение в регионах от уплаты взносов за капитальный ремонт неработающих собственников жилья в возрасте от 70 лет, семей, в которых проживают неработающие граждане пенсионного возраста, а также неработающие инвалиды I и II группы.

    Закон подписал президент России Владимир Путин. Отмечается, что инициативу внесли депутаты от Ростовской области.

    Закон дополняет часть 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса РФ. 

    Ранее сообщалось, что взносы на капремонт выросли сразу в нескольких регионах России. Рост тарифов коснулся Архангельской, Амурской и Оренбургской областей, а также Якутии и Приморского края. В Амурской области взнос на капремонт увеличен с 6,5 до 7,9 рубля за квадратный метр. В Архангельской области тарифы возросли с 6,66 до 7,16 рубля за квадратный метр. Взнос на капремонт в Приморском крае увеличен с 6,50 до 7,71 рубля за квадратный метр.

    Путин освободил семьи с инвалидами от взносов за капремонт

    Автор: Алия Садыкова
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