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Новости Сирии
Участники переговоров по Сирии в Сочи обсудят операцию против боевиков в Идлибе
Общество
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    Участники переговоров по Сирии в Сочи обсудят операцию против боевиков в Идлибе

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    Участники переговоров по Сирии в Сочи обсудят операцию против боевиков в Идлибе

    Москва, 30 июля. Вероятная операция сирийских военных в провинции Идлиб станет одной из основных тем обсуждения на переговорах в астанинском формате в Сочи. Об этом в понедельник рассказал близкий к переговорам источник.

    «На повестке дня стоит вопрос, будет ли операция в Идлибе проведена до завершения летней кампании», — передает слова собеседника ТАСС.

    Источник также напомнил, что военные действия за Восточный Алеппо в 2016 году тоже начались примерно в середине лета. Собеседник констатировал, что «время еще есть».

    Напомним, Идлиб остался единственным крупным оплотом оппозиции на территории Сирийской Арабской Республики. По данным Москвы и Дамаска, существенную часть собравшихся в регионе боевиков составляют террористы из «Исламского государства»1 и «Джебхат ан-Нусры»1 (обе группировки запрещены в России). Против них и планируется военная операция.

    Ранее сообщалось, что сирийская армия штурмует последний оплот «Исламского государства» в провинции Даръа.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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