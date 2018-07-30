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Американские ученые выяснили новые особенности существования черных дыр
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    Американские ученые выяснили новые особенности существования черных дыр

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    Американские ученые выяснили новые особенности существования черных дыр

    США, 30 июля. Специалисты Рочестерского технологического института опровергли ранее существовавшую теорию о черных дырах.

    Ранее ученые предполагали, что черные дыры окружены «сеткой огня», однако выяснилось, что они являются «клубком струн».

    Как сообщает Journal of High Energy Physics, специалисты воссоздали компьютерную модель, в которой использовали копии электронов, схожих по форме с настоящими. Мельчайшие частички смогли преодолеть «стену огня». Новые данные опровергают теорию о том, что объекты, приблизившись к черной дыре, должны погибнуть в «стене огня». Однако, что с ними произойдет фактически не знает никто.

    Эксперимент также показал, что черные дыры — это клубок из объектов, которые объясняются теорией струн.

    Автор: Денис Коробейников
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