Всеволод Чаплин: Запад пытается поставить православие под контроль

В беседе с Федеральным агентством новостей протоиерей Всеволод Чаплин, ранее исполнявший обязанности первого председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви и общества, рассказал, какие проблемы возникают в связи со стремлением украинской раскольнической церкви получить автокефальный статус.

— Вы говорите, вам только что позвонили из Киева и сообщили что-то интересное.

— Самые такие свежие новости. Идет крестный ход раскольников (разговор с протоиереем В. Чаплиным состоялся в субботу. — Прим. ФАН), в нем участвует пан [президент Украины Петр] Порошенко. И впервые участвуют не только филаретовцы, но и представители так называемой Украинской автокефальной православной церкви.

Как утверждают некоторые люди, находящиеся на месте, вчера их настоятельно уговаривали принять участие вот в этом совместном с филаретовцами крестном ходе. Их цель — продвинуться в деле объединения всех раскольников и продемонстрировать делегации Константинополя, что это объединение возможно. И, конечно, этот крестный ход должен продемонстрировать массу этих раскольнических объединений.

Все указывает на то, что Константинополь продолжает вести свою игру — достаточно уверенную, достаточно жесткую. Вежливые формулировки не должны никого обманывать. Фанар (район Стамбула, где расположена резиденция константинопольского патриарха. — Прим. ФАН) известен такого рода лицемерными формулировками, за которыми могут скрываться, с одной стороны, противоположные толкования и противоположные планы, а с другой стороны даже в этих формулировках можно увидеть, что Константинополь считает Украину своей территорией.

Они заявляют о перехвате церковной власти после того как несколько веков не спорили с тем, что киевская митрополия является частью Русской православной церкви. Сейчас Константинополь фактически ставит вопрос о том, что может принимать там любые решения. Кстати говоря, Константинополь не заинтересован в том, чтобы быстро дать украинцам автокефалию. Он как раз хочет как можно дольше сам рулить ситуацией в качестве посредника, в качестве временной власти, в качестве «авторитета», к которому все апеллируют.

Не исключаю, что все эти игры вокруг автокефалии будут длиться годами. В итоге во главе структуры, которую могут создать Фанар и Порошенко, или преемник Порошенко, окажется не какой-нибудь матерый украинский националист, а фигура, поставленная самим Фанаром или специально для этого выращенная из ультралиберальных крайне правых кругов.

Так что в итоге вот эта гипотетическая автокефалия или автономия может оказаться под властью ультрамодернистов, ультраобновленцев, которые сегодня широко представлены на Фанаре и которые хотят абсолютно не того, чего хотели бы украинские националисты, которые идут сейчас крестным ходом (из него, кстати, слышны выкрики «Слава нации, смерть ворогам»). И с другой стороны — это будет не то, чего хочет большая часть верующего народа Украины, а это люди весьма и весьма консервативные, которым обновленческие эксперимента Фанара более чем чужды. Вот такое первое оперативное впечатление от того, что происходит сейчас.

— Как мы поняли, верующие украинцы участвовали в крестном ходе днем ранее. В субботу было мероприятие для президента, чиновников, радикалов — в целом, для показухи.

— Видите ли, в чем дело: в пятницу (27 июля в Киеве прошел многотысячный крестный ход в честь 1030-летия Крещения Руси, организованный канонической Украинской православной церковью Московской патриархии. — Прим. ФАН) собралось как минимум несколько десятков тысяч человек. Украинская православная церковь говорит о 250 тысячах. Наверное, надо все еще раз внимательно посмотреть и подсчитать, но цифра близка к реальности. Люди приехали из дальних регионов, даже несмотря на то, что им жестко препятствовали. Поступала информация, что транспортные компании принуждали к тому, чтобы не давать автобусы. Вроде бы было несколько автобусов сожжено.

На этом фоне местные власти достаточно жестко пытались организовать людей для участия именно в субботнем крестном ходе, который устраивали раскольники. Ну вот судя по тому, что мне сейчас сказали, речь также идет о нескольких десятках тысяч человек.

— Неожиданно.

— Да, судя по всему, людей много. Я сам не видел. Не вполне, так сказать, доверяю иллюзиям и страху, у которого глаза велики, но судя по всему, это тоже достаточно большое шествие. Очевидно, кстати, что его организовали радикальные организации — отсюда и выкрики из толпы. И очевидно, что на это были брошены все эти силы.

— Зачем киевской власти и Порошенко так нужна автокефалия?

— Ну это совершенно очевидно. Порошенко и некоторые деятели как законодательной, так и исполнительной власти об этом много раз говорили — они воспринимают автокефалию как часть нацстроительства. И, конечно, они воспринимают ее как способ отгородиться от России.

Если возникнет эта структура (она все равно будет незаконной с церковной точки зрения, потому что Константинопольский патриархат не имеет никаких прав принимать самостоятельные решения по Украине), то власть в ней будет в руках русофобов. И если силой, при помощи давления, сгонят в эту структуру большую часть православных общин Украины — через несколько лет, по крайней мере через несколько десятилетий, эти общины будут настроены жестко антироссийски. Это превратит народ Украины в злейшего врага России, чуть ли не в большего врага, чем народы, которые находятся далее к западу от Украины.

Так что, конечно, политический проект, русофобский проект, антироссийский проект с этой идеей очень тесно связан, как и либеральный обновленческий проект, который хочет растворить православие в западном супермаркете идей, духовно оскопив его, превратить в этнографический заповедник.

Порошенко нужно что-то придумать, а перед выборами у него остались две вещи, которые могут как-то спасти его безнадежное политическое положение — это победоносная война, сегодня маловероятная, и вот этот автокефальный проект. Похоже, что кроме него у узурпатора Порошенко больше ничего и не осталось.

— Может ли Москва в свете всех этих событий как-то защитить церкви и верующих от нападок радикалов и притеснения со стороны украинских властей? Есть ли такие рычаги?

— Конечно, есть. Я считаю, что власть гораздо более пассивна в политике на украинском направлении, чем могла бы быть. Представим себе, что нечто подобное происходило бы с израильскими диаспорами или с венгерскими диаспорами, с американскими гражданами. Сразу бы Киев поставили в условия, несовместимые с политическим будущим.

На самом деле бросили ориентированных на Россию людей в украинской общественности и украинской религиозной среде. Многие оказались вынуждены бежать в Россию, таких сейчас очень много и в Москве и в Подмосковье, я очень много с ними общаюсь, это и священники и общественные православные активисты. Вот их сдали практически без боя.

Боюсь, что точно так же могут сдать и наши церковные общины канонической церкви. Нужно создать жесткие экономические условия, нужно оказывать давление всеми доступными способами, нужно дать понять, что эти люди для нас гораздо важнее вежливого отношения с западными столицами. Потому что если мы предаем своих, то нас потом легко раздавят. В том числе взорвав изнутри.

Кстати, на Украине отрабатывается очень многое из того, что Запад хотел бы повторить потом в России. Я не думаю, что сейчас западные хозяева нынешней так называемой украинской власти будут подталкивать ее к силовым столкновениям вокруг храмов и монастырей, потому что пока еще люди готовы объединиться и отстаивать свои храмы. На защиту выйдут многие тысячи людей, и так просто их не возьмешь. Так что скорее всего будут действовать не сразу и не силовыми жесткими захватами, а будут брать измором — через квазиюридические, псевдоюридические механизмы.

Некоторые из них уже обкатываются в Верховной раде в виде законопроектов — через всякие сельские сходы, которые будут принимать решения о передаче храмов канонической церкви в так называемые патриотические объединения «национально свидомых» людей. Через информационные кампании: одна из них недавно развернулась после того, как в Запорожской области священник совершенно правильно отказался отпевать ребенка, крещенного раскольниками. То есть мало-помалу, «степ бай степ», будут отрывать приходы от нашей церкви.

Но постепенность, длительность процесса не означает, что от него отказались. Мы видим, что он осуществляется неуклонно. В историю эти события могут войти как религиозная катастрофа.

— Почему Константинополь поддерживает происходящее?

— Константинопольский патриархат давно, уже несколько десятков лет, пытается осуществить проект «православного папизма», некой вселенской власти в православии, неких особых условий, которые бы позволяли им решать судьбы иных православных церквей, навязывать им свои ультралиберальные идеологемы. Отчасти это делается из-за амбиций кучки людей, которые, сидя в константинопольском квартале Фанар, ощущают себя до сих пор могущественной Римской империей, якобы никуда не исчезнувшей. С другой стороны, эти амбиции подогреваются западными политическими и экономическими кругами.

Фанар получает основное финансирование от богатой греческой диаспоры в США и отчасти в Западной Европе. У этой диаспоры есть огромные политические связи, некоторые ее члены участвовали в разных американских правительствах, есть у этой диаспоры представители и в структурах ЕС. Так что по большому счету вот этот западный истэблишмент и определяет политику Фанара.

Известно, что тема так называемой украинской автокефалии обсуждалась с разными американскими послами, идет довольно жесткая информационная поддержка этого проекта со стороны западных СМИ. Так что здесь очевиден политический проект, не только внутриукраинский, но и глобальный. Западные элиты давно хотят поставить православие под контроль, а константинопольский патриархат является для этого довольно испытанным и, увы, эффективным инструментом. Речь идет о том, чтобы западные по сути идеологемы и прозападную кадровую, организационную политику навязывать всем православным церквям через вот такого «православного папу», которого хотят сделать из константинопольского патриарха.

***

— РПЦ выступила против продажи алкоголя на стадионах. Почему? Во время чемпионата мира продавали и все было нормально.

— По-моему, это естественно. Я считаю, что спорт и пиво, атлетическая фигура и пивное брюхо, как у меня, хотя я пиво почти не пью, стадион и пивная — это вещи совершенно противоположные. Понятно, что под всякими благородными явлениями, типа финансовой поддержки спорта, кроется элементарное желание получить прибыль. Я в свое время, еще в Общественной палате, долго боролся с тем, что через нее пытались протащить различные послабления на рекламу и продажу алкоголя, и в частности поблизости от школ.

На самом деле речь идет о наживе за счет здоровья людей, за счет одурманивания. И, конечно же, любой нормальный верующий человек будет против этого. Ну и сама смычка спорта и употребления пива — это какое-то насмехательство над идеей физической культуры, над идеей спортивных мероприятий. Уже, по-моему, само спортивное сообщество должно не становиться разменной монетой в раздувании аппетитов пивной отрасли, а быть чем-то более верным своему изначальному призванию. Вообще, стыд и позор всем этим спортивным боссам и поддерживающим их региональным боссам, которые пропихивают эти инициативы.

— Но вы же понимаете, что современный большой спорт — это больше про зрелище, шоу.

— Да, это все больше шоу, все больше коммерция, все больше допинг. И об этом нужно прямо говорить, не надо стесняться правды.

— Люди в кинотеатр могут с пивом ходить, почему бы на футбол не ходить?

— Ну а вот я считаю, что и в кинотеатр тоже не стоит с пивом ходить.

— А еще где стоит запретить алкоголь?

— Я думаю, что везде в общественных местах. Кроме ресторанов и баров, наверное. И то — я считаю, что крепкий алкоголь нужно ограничивать гораздо более серьезно, чем пиво. Есть какие-то целевые учреждения, пусть там этот напиток употребляют. Я не понимаю, почему нужно это делать в общественных местах.

***

— Во время чемпионата мира развернулась широкая дискуссия вокруг нравственности русских девушек, некоторые из которых (есть мнение) проявили нездоровый интерес к иностранным болельщикам.

— Я немного следил и за СМИ, и за поведением некоторых людей в центре Москвы. Мы даже смотрели матч Испания — Россия в одном кинозале и потом пытались общаться с проходившими по улицам, я был в подряснике, заговаривал с людьми, как с нашими гражданами, так и с иностранными фанатами. Ну что сказать? Это все знакомо.

Я помню Фестиваль молодежи и студентов в Москве, помню Олимпиаду, хотя я был тогда довольно молодым человеком, но я уже тогда очень хорошо все происходящее схватывал. Да, было большое количество даже не столько женщин легкого поведения, сколько девушек из Подмосковья и провинции, которые пытались таким вот образом склеить свою судьбу быстро и легко. Но вот насколько я знаю — и в те моменты, и сейчас из этого почти никогда ничего путного не выходило. Как правило, девушки это были недалекие и, скажем так, довольно простые, — а люди, которые приезжают массово на такого рода мероприятия — тоже не принцы далеко, и не образцовые в нравственном отношении женихи.

Поэтому, собственно говоря, от романов, которые возникали на этих событиях (мы не будем говорить о профессиональных проститутках) ничего хорошего не получалось почти никогда. Но да — приходилось видеть большое количество девиц из Подмосковья и провинции, которые скучали по разным лавочкам и по разным улочкам. Ну, жалко их, что еще сказать.

Я недавно прочитал одну книжку, это воспоминания католического капеллана, который служил на строительстве ВАЗа, приехал с итальянцами туда. Там про местных девушек тоже было сказано все достаточно откровенно. Они облепляли итальянцев, и тоже обычно ничего хорошего из этого не происходило. Кстати, сами эти фанаты иностранные, по моим ощущениям, к этим девицам относились скорее больше с жалостью и с нежеланием глубокого общения, чем с утрированным интересом.

***

— Одна из важнейших тем, одна из самых сейчас обсуждаемых — пенсионная реформа.

— Большая тема. Я о ней несколько раз говорил. Много я об этом и говорил, и писал. Я не считаю, что любые аргументы властей нужно сходу отвергать. Очевидно, что сегодня люди, по крайней мере в Москве и в других больших городах, стали жить немножко дольше. Очевидно, что есть люди, которые работают лет 20-25, а находятся на иждивении в молодости или старости гораздо дольше. В молодости лет 25, а в старости лет 30 и даже больше. Речь идет о женщинах, речь идет о силовиках.

Есть достаточно серьезное неравенство в деле пенсионного обеспечения, потому что некоторые люди получают помимо достаточно высокой пенсии еще и огромные дополнительные выплаты. Так что, конечно, есть проблемы, связанные с тем, что количество работающих и количество находящихся на иждивении людей в молодости или старости будет сравниваться. А во многих случаях уже соотношение получается не в пользу работающих.

Но признавая эту проблему, нельзя не сказать и о том, что деньги-то в стране есть. Непонятно, почему доходы от продажи сырья идут в частные руки. Дело в том, что все эти доходы должны идти в бюджет, за исключением умеренных зарплат работников отрасли и ясно, публично обоснованных расходов на развитие этой отрасли. Убежден, что налоги очень нужны, налоги очень высокие, сверхдраконовские налоги на роскошь. Убежден, что по всем этим вопросам нужно вести диалог между властью и народом. А пока этого диалога гораздо меньше, чем хотелось бы.

Идея референдума тоже вполне законна. Я считаю, что референдумов нам нужно больше проводить в стране. Понятно, что референдумы по экономическим темам — это вещь не очевидная в плане политической осмысленности. Понятно, что все люди всегда будут голосовать за большие зарплаты, пенсии, и за меньшие расходы — за «больше денег», а не «меньше денег». Но в любом случае обсудить это всесторонне надо, и важно, чтобы обсуждали это с народом именно разработчики реформ, их активные лоббисты, то есть деятели министерств и ведомств экономического блока.

Нужно, чтобы они выходили на честный разговор, а не прятались за спинами президента или депутатов парламента. Надеюсь, что люди смогут высказываться более прямо, без заданных итогов дискуссии.