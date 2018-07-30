Пожар в Сочи, где погибли восемь человек, попал на видео

Сочи, 30 июля. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места крупного пожара в Сочи, где погибли восемь человек и еще троих госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

Трагедия произошла в ночь на понедельник, 30 июля. Пламя разгорелось в частном жилом доме, площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города. По предварительной версии, причиной возгорания жилого дома могла стать неисправная проводка или неосторожное обращение с огнем.

Спасатели продолжают разбирать завалы на месте трагедии и не исключают, что количество жертв пожара может возрасти.

Напомним, как рассказали ФАН в региональном МЧС, возгорание произошло в частном жилом секторе на улице Просвещения, дом 81.