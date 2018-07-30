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В России обнулили пошлины на электронную регистрацию юрлиц и ИП
Россия
В России обнулили пошлины на электронную регистрацию юрлиц и ИП
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    В России обнулили пошлины на электронную регистрацию юрлиц и ИП

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    В России обнулили пошлины на электронную регистрацию юрлиц и ИП

    Москва, 30 июля. Президент России Владимир Путин подписал закон об обнулении с 1 января 2019 года государственной пошлины за регистрацию, ликвидацию и реорганизацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если это делается в электронном виде.

    Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Ранее государственная пошлина за регистрацию юридического лица составляла четыре тысячи рублей, для индивидуальных предпринимателей сумма равнялась 800 рублей. За реорганизацию и ликвидацию юридические лица платили 800 рублей, за прекращение деятельности индивидуального предпринимателя необходимо было заплатить пошлину в размере 160 рублей​​​.

    Как ранее рассказали эксперты, обнуление пошлины за электронную подачу документов увеличит число компаний и граждан, обращающихся за совершением данных действий в электронной форме. Это, в свою очередь, снизит издержки предпринимателей на открытие малого и среднего бизнеса.

    В России обнулили пошлины на электронную регистрацию юрлиц и ИП

    Автор: Алия Садыкова
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