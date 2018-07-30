Борисов объяснил, почему ВС России не надо массово закупать танки «Армата»

Москва, 30 июля. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) не планируют массово приобретать танки «Армата» из-за их дороговизны, необходимо повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее усовершенствования. Об этом в понедельник сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

Он заявил, что не видит смысла в массовой закупке танков «Армата», поскольку популярностью пользуются советские Т-72.

«И зачем наводнять «Арматами» все Вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит», — отметил Борисов.

Вице-премьер объяснил, что «Арматы» слишком дорогие, поэтому необходимо усовершенствовать старую технику, тем самым повышая боевой потенциал российской армии.

ВС России удается, имея бюджет в десять раз меньше стран Североатлантического альянса, за счет таких эффективных решений, связанных с модернизацией старых образцов, решать поставленные цели, добавил Борисов.