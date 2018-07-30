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Борисов объяснил, почему ВС России не надо массово закупать танки «Армата»
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    Борисов объяснил, почему ВС России не надо массово закупать танки «Армата»

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    Борисов объяснил, почему ВС России не надо массово закупать танки «Армата»

    Москва, 30 июля. Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) не планируют массово приобретать танки «Армата» из-за их дороговизны, необходимо повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее усовершенствования. Об этом в понедельник сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

    Он заявил, что не видит смысла в массовой закупке танков «Армата», поскольку популярностью пользуются советские Т-72.

    «И зачем наводнять «Арматами» все Вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит», — отметил Борисов.

    Вице-премьер объяснил, что «Арматы» слишком дорогие, поэтому необходимо усовершенствовать старую технику, тем самым повышая боевой потенциал российской армии.

    ВС России удается, имея бюджет в десять раз меньше стран Североатлантического альянса, за счет таких эффективных решений, связанных с модернизацией старых образцов, решать поставленные цели, добавил Борисов.

    Автор: Дана Балан
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