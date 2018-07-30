Меню
Новости Сирии
Сирия: САА штурмует последний оплот ИГ в Даръа
Россия
В России обнулили пошлины на электронную регистрацию юрлиц и ИП
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: САА штурмует последний оплот ИГ в Даръа

    32

    Сирия: САА штурмует последний оплот ИГ в Даръа

    Дамаск, 30 июля. Сирийская арабская армия (САА) начала штурм последнего оплота террористической группировки ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) на юго-западе провинции Даръа.

    Силы сирийской армии, подкрепленные авиаударами ВКС России, в ходе атаки сокрушили оборону боевиков ИГИЛ на севере города Аш-Шаджара в сирийской провинции. Террористы оказывают сопротивление, однако войска САА превосходят их численностью, передает сирийское агентство Al-Masdar News.

    Отмечается, что сирийская армия освободила город Абдин накануне вечером, после чего начала штурм города Аш-Шаджара. При удачном завершении операции САА вытеснит террористов из оставшихся позиций в бассейне реки Ярмук.

    Напомним, под контролем боевиков ИГИЛ на юго-западе провинции Даръа осталось менее 70 квадратных километров. Таким образом, правительственные войска контролируют на данный момент 99% территории провинции.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.