Сирия: САА штурмует последний оплот ИГ в Даръа

Дамаск, 30 июля. Сирийская арабская армия (САА) начала штурм последнего оплота террористической группировки ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ) на юго-западе провинции Даръа.

Силы сирийской армии, подкрепленные авиаударами ВКС России, в ходе атаки сокрушили оборону боевиков ИГИЛ на севере города Аш-Шаджара в сирийской провинции. Террористы оказывают сопротивление, однако войска САА превосходят их численностью, передает сирийское агентство Al-Masdar News.

Отмечается, что сирийская армия освободила город Абдин накануне вечером, после чего начала штурм города Аш-Шаджара. При удачном завершении операции САА вытеснит террористов из оставшихся позиций в бассейне реки Ярмук.

Напомним, под контролем боевиков ИГИЛ на юго-западе провинции Даръа осталось менее 70 квадратных километров. Таким образом, правительственные войска контролируют на данный момент 99% территории провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.