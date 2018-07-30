Этот груз потянет Латвию ко дну: в Совфеде отреагировали на предложение «раздробить» Россию

В Латвии задумались о преимуществах распада Российской Федерации, об этом в Twitter написал депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся», — написал Кирштейнс. Латвийский политик добавил, что после ее распада в Европе якобы установится мир на долгий период времени.

Таким образом латвийский депутат прокомментировал пост, посвященный писателю Владимиру Войновичу, который предложил экстремистский вариант гимна Советского Союза. Так, например, лирический герой задается вопросом, долго ли будет неделимой Русь.

Латвию тянут вниз

Член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич прокомментировал в интервью Федеральному агентству новостей заявление латвийского депутата.

«На такие глупости не надо сильно обращать внимание. Ни Латвия, ни этот депутат не представляют собой ничего с точки зрения глобальных перемен. Тем более в решении таких вопросов. Но в демонстрации русофобии и попытке прогнуться перед хозяином в Латвии идут на всякие шаги, не задумываясь о последствиях для собственной репутации. В данном случае человек на всю жизнь поставил на себе крест.

Он не имеет четкого представления, что будет дальше. Перспектива развития Латвии без России практически отсутствует. Потому, что только наличие нормальных торговых добрососедских отношений с Россией позволяет этой республике держаться на плаву. Но этот депутат прикрепил к лодке под названием «Латвия» еще один груз, который потихонечку будет тянуть их ко дну», — резюмировал Франц Клинцевич.

Как ранее сообщала «Газета.ru», бывший министр сообщения Латвии Анрийс Матисс заявил, что из-за плохих отношений с Российской Федерацией в стране наблюдается снижение транзитной отрасли и пищевой промышленности. Он отметил, что любое улучшение отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией «пойдет Латвии на пользу».