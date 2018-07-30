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Трамп обвинил спецпрокурора Мюллера в конфликте интересов
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    Трамп обвинил спецпрокурора Мюллера в конфликте интересов

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    Трамп обвинил спецпрокурора Мюллера в конфликте интересов

    Вашингтон, 30 июля. Глава Белого дома Дональд Трамп призвал специального прокурора по так называемому «российскому делу» о вмешательстве в выборы Роберта Мюллера признать наличие конфликта интересов в этом вопросе.

    «Планирует ли Роберт Мюллер когда-нибудь сообщить о конфликте интересов применительно к президенту Трампу, включая тот факт, что у нас были очень неприятные и продолжительные деловые отношения, что я не дал ему стать главой ФБР и что Джеймс Коми (экс-глава ФБР — Прим.ФАН) его близкий друг?» — написал американский лидер в своем микроблоге социальной сети Twitter.

    Напомним, расследование вменяемого Российской Федерации «вмешательства» в американские выборы 2016 года, а также предполагаемых связей Трампа с российской стороной, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведут Мюллер и обе палаты конгресса Соединенных Штатов. Однако фактов и доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было предоставлено, невзирая на то, что «расследование» длится в течение года.

    Москва неоднократно опровергала все обвинения, связанные с вмешательством в выборы 2016 года в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

    Автор: Дана Балан
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