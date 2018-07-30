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Де Мистура может обсудить в Сочи конституционный комитет Сирии
Россия
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    Де Мистура может обсудить в Сочи конституционный комитет Сирии

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    Де Мистура может обсудить в Сочи конституционный комитет Сирии

    Сочи, 30 июля. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура может обсудить в Сочи с представителями России, Ирана и Турции формирование конституционного комитета во время десятого раунда переговоров по Сирии в астанинском формате.

    Как сообщил источник на переговорах, он обсудит формирование комитета вне рамок «Астаны». Как пишет РИА Новости, по словам источника, это продиктовано большей частью логистическими причинами.

    Напомним, десятый раунд «Астаны» стартует в понедельник, 30 июля, и продлится два дня​​​. В нем примут участие делегации стран-гарантов перемирия в Сирии, а также правительство САР и оппозиция. Ранее сообщалось, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл на переговоры в Сочи. 

    Ранее он провел консультации по сирийскому урегулированию с официальным лицами Ирана во время визита в Тегеран. В ближайшее время де Мистура намерен продолжить проведение региональных консультаций.

    Де Мистура может обсудить в Сочи конституционный комитет Сирии

    Автор: Алия Садыкова
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