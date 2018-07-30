Лондон заявил, что будет развивать торговлю с Пекином после выхода из ЕС

Лондон, 30 июля. Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон с выходом из Европейского союза намерен укрепить отношения с Пекином.

Как пишет The Straits Times, отношения с Китаем он назвал важными для Великобритании. Хант заявил, что из-за Brexit страна «станет более открытой для мира». Он уточнил, что поедет в Китай для проведения переговоров со своим китайским коллегой Ван И.

Ранее стало известно, что председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин заявил, что мировое сообщество должно отказаться от торговых войн, так как в них не будет победителя. Об этом глава КНР заявил в ходе церемонии открытия бизнес-форума БРИКС в Йоханнесбурге.

Напомним, в начале июля США ввели пошлины на импорт товаров из Китая. В середине июля Китай ввел ответные пошлины на американские сельхозтовары, автомобили и морепродукты.