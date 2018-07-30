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Три грузовых борта летят во Владивосток из Пхеньяна
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    Три грузовых борта летят во Владивосток из Пхеньяна

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    Три грузовых борта летят во Владивосток из Пхеньяна

    Владивосток, 30 июля. Три грузовых рейса в дополнение к двум регулярным пассажирским будут прибывать по понедельникам из северокорейской столицы во Владивосток. Об этом сообщается на сайте владивостокского аэропорта.

    «Сегодня выполняются два пассажирских рейса и еще несколько грузовых из Пхеньяна также авиационной компании Air Koryo», — передает слова представителя воздушной гавани РИА Новости.

    По понедельникам и пятницам из Пхеньяна во Владивосток выполняются два пассажирских рейса.

    Представитель генерального консульства КНДР во Владивостоке заявил, что в настоящее время данными о назначении дополнительных рейсов не обладает.

    Три грузовых борта летят во Владивосток из Пхеньяна

    Напомним, в прошлом месяце делегация торговой палаты Северной Кореи встретилась с предпринимателями из Владивостока.

    Во Владивостоке 11-13 сентября пройдет четвертый Восточный экономический форум (ВЭФ-2018), участие в котором подтвердил министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Ким Ен Чжэ.

    Автор: Дана Балан
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