Три грузовых борта летят во Владивосток из Пхеньяна

Владивосток, 30 июля. Три грузовых рейса в дополнение к двум регулярным пассажирским будут прибывать по понедельникам из северокорейской столицы во Владивосток. Об этом сообщается на сайте владивостокского аэропорта.

«Сегодня выполняются два пассажирских рейса и еще несколько грузовых из Пхеньяна также авиационной компании Air Koryo», — передает слова представителя воздушной гавани РИА Новости.

По понедельникам и пятницам из Пхеньяна во Владивосток выполняются два пассажирских рейса.

Представитель генерального консульства КНДР во Владивостоке заявил, что в настоящее время данными о назначении дополнительных рейсов не обладает.

Напомним, в прошлом месяце делегация торговой палаты Северной Кореи встретилась с предпринимателями из Владивостока.

Во Владивостоке 11-13 сентября пройдет четвертый Восточный экономический форум (ВЭФ-2018), участие в котором подтвердил министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Ким Ен Чжэ.