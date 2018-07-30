Названы поломки, которые считаются гарантийными, но таковыми не являются

Москва, 30 июля. Автомобильные эксперты назвали поломки, которые считают гарантийными, хотя на самом деле они таковыми не являются.

Отмечается, что гарантийные обязательства скрывают в себе много оговорок. Часть из них касаются так называемых «сверчков», которые мешают езде автомобилистов. Как рассказали специалисты журнала «За рулем», на втором месте рейтинга стоит естественный износ автомобиля.

Эксперты уточнили, что в таких случаях дилеры отказываются менять детали. На третьем месте оказалось запотевание фар. Автопроизводители считают несущественное запотевание фар нормальным явлением.

Как ранее писала «Газета.ru», составлен рейтинг самых разочаровывающих автомобилей. Эксперты компании Consumer Reports назвали 10 самых неудачных автомобилей с точки зрения их владельцев, которые разочаровались в характеристиках «железных коней» и не получили ожидаемого удовлетворения. Лидером в этом списке стал американский минивэн Dodge Caravan, на втором месте — Fiat 500, третью строчку занял Ford Transit Connect.