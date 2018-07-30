Восемь человек погибли, еще трое пострадали в крупном пожаре в Сочи

Сочи, 30 июля. Восемь человек погибли и еще трое пострадали во время крупного пожара в Сочи. Как рассказали Федеральному агентству новостей в региональном МЧС, возгорание произошло в частном жилом секторе по адресу улица Просвещения, дом 81. В результате пожара погибли восемь человек.

По словам спасателей, работающих на пепелище, на месте происшествия могут найти и других погибших. На данный момент известно о трех пострадавших — двоих увезли в МБУЗ «Городская больница №3», несовершеннолетнего — в ГБУЗ «Краевая больница № 4». Пожар был, потушен.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная проводка, либо неосторожное обращение с огнем. Как ранее писала «Газета.ru», сильнейший пожар вспыхнул во французском Бордо неподалеку от вокзала Сен‐Жан.

Огонь распространился на площади в две тысячи квадратных метров. На место происшествия прибыли почти 40 спасателей.