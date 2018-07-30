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Реджеп Эрдоган попросил лидеров стран БРИКС принять Турцию | 30 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ
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    Реджеп Эрдоган попросил лидеров стран БРИКС принять Турцию | 30 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Реджеп Эрдоган попросил лидеров стран БРИКС принять Турцию. Под контролем террористов остается 70 км провинции Даръа. Специалисты ОБСЕ хотят попасть в Крым через Украину. Россия вошла в топ-10 стран с самым дешевым бензином АИ-95.
    8:36 30 Июля 2018
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    Реджеп Эрдоган попросил лидеров стран БРИКС принять Турцию в организацию

    Реджеп Эрдоган попросил лидеров стран БРИКС принять Турцию | 30 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Реджеп Эрдоган обратился к лидерам стран БРИКС (России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР) с просьбой принять Турцию в организацию. Предложил турецкий президент и название для платформы в обновленном составе: БРИКСТ. Эрдоган отметил, что Турция готова и очень бы хотела бы занять свое место в международном объединении. По его словам, на завершившемся саммите БРИКС в ЮАР «тепло приветствовали» идею о вступлении Турции.

    Под контролем террористов остается 70 км² территории провинции Даръа

    Реджеп Эрдоган попросил лидеров стран БРИКС принять Турцию | 30 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Подразделения Сирийской арабской армии продолжают проводить операции против остатков запрещенной в России группировки ИГИЛ в провинции Даръа. Под контролем террористов в этом регионе осталось менее 70 квадратных километров. Как сообщает агентство SANA, армейские подразделения ведут ожесточенные столкновения с террористами на окраине города Аль-Шаджара, уничтожают базы и бомбят автомобили. Правительственные войска Сирии отрезали пути снабжения и передвижения боевиков, уничтожили ряд бандитов, включая эмира «Исламского государства» в Даръа.

    Специалисты ОБСЕ хотят попасть в Крым через Украину

    Реджеп Эрдоган попросил лидеров стран БРИКС принять Турцию | 30 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Специалисты ОБСЕ озвучили условия, при выполнении которых они намерены посетить российский Крым. Делегация бюро по демократическим институтам и правам человека международной организации намерена добираться до полуострова через Украину, получив разрешение киевских властей. Заместитель председателя правительства Республики Крым, он же – постоянный представитель субъекта РФ при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Москва, безусловно, приветствует приезд иностранных наблюдателей. Однако, добавил Мурадов, что того, чтобы попасть в российский регион из-за рубежа, надо соблюсти ряд российских законов и, конечно, обговорить детали предстоящего визита с Москвой.

    Россия вошла в топ-10 стран с самым дешевым бензином АИ-95

    Реджеп Эрдоган попросил лидеров стран БРИКС принять Турцию | 30 июля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

    Российская Федерация вошла в десятку государств мира с самым дешевым бензином АИ-95. Рейтинг, составленный экспертами, опубликован агентством Bloomberg. Топливо с октановым числом 95 в нашей стране стоил 0,72 доллара за литр, с таким показателем Россия заняла 10 место. На первом же — Венесуэла, где цена литра меньше одного американского цента. «Серебро» списка у Ирана – 28 центов. Тройку лидеров замкнул Кувейт с показателем 0,35 долларов за литр. А вот расточительнее всех приходится быть водителям из Гонконга, где литр топлива можно залить не меньше чем за 2,09 долларов.
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