В России для замены «Руслана» будет разработан новый сверхтяжелый самолет

Москва, 30 июля. В России до 2027 года для замены воздушного судна Ан-124 «Руслан» будет разработан новый сверхтяжелый самолет.

Как заявил журналистам вице-премьер Кабмина России Юрий Борисов, такой пункт содержится в рассчитанной на ближайшие девять лет государственной программе вооружений.

При этом заместитель председателя российского правительства подчеркнул, что острой необходимости в замене «Русланов» нет — модернизация уже имеющихся самолетов позволит их эксплуатировать еще, как минимум, 30 лет.

«Если провести серьезную модернизацию, прежде всего кабины, поменять бортовое радиоэлектронное оборудование, решить проблему с двигателем Д-18, то до 2050 года совершенно спокойно можно летать», — цитирует Борисова РИА Новости.

«Газета.ru» напоминает, что самолет Ан-124 «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов. Его способность поднимать 120 тонн делает его самым большим и грузоподъемным в мире серийным грузовым самолетом.