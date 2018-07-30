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В России для замены «Руслана» будет разработан новый сверхтяжелый самолет
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    В России для замены «Руслана» будет разработан новый сверхтяжелый самолет

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    В России для замены «Руслана» будет разработан новый сверхтяжелый самолет

    Москва, 30 июля. В России до 2027 года для замены воздушного судна Ан-124 «Руслан» будет разработан новый сверхтяжелый самолет.

    Как заявил журналистам вице-премьер Кабмина России Юрий Борисов, такой пункт содержится в рассчитанной на ближайшие девять лет государственной программе вооружений.

    При этом заместитель председателя российского правительства подчеркнул, что острой необходимости в замене «Русланов» нет — модернизация уже имеющихся самолетов позволит их эксплуатировать еще, как минимум, 30 лет.

    «Если провести серьезную модернизацию, прежде всего кабины, поменять бортовое радиоэлектронное оборудование, решить проблему с двигателем Д-18, то до 2050 года совершенно спокойно можно летать», — цитирует Борисова РИА Новости.

    «Газета.ru» напоминает, что самолет Ан-124 «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов. Его способность поднимать 120 тонн делает его самым большим и грузоподъемным в мире серийным грузовым самолетом.

    Автор: Константин Терехов
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