Профессор кислых щей: россияне пророчат Макфолу карьеру комика из-за окончания «научной деятельности» в РФ

Вашингтон, 30 июля. Американский экс-посол в России Майкл Макфол заявил, что из-за наложенных на него российских визовых ограничений его научная карьера завершена. Об этом в понедельник сообщает телеканал MSNBC.

Американский дипломат признался, что его жизнь кардинально изменилась из-за санкций, поскольку в течение практически 30 лет он делал «исследования о России».

«Теперь я не могу делать исследования в России. Невозможно, чтобы я когда-либо осмелился поехать, потому что я в санкционном списке на сегодняшний день, но даже если меня оттуда исключат, я никогда не смогу поехать в Россию», — признался Макфол.

Экс-посол заявил, что «его научная карьера, касающаяся написания работ и проведения исследований, окончена».

Россиян развеселило громкое заявление Макфола, некоторые из них пророчат «профессору» прекрасную карьеру комика.

"Научная карьера" загублена из-за России? Но карьера комика ему удаётся на славу. — AndreyNokhrin (@AndreyNokhrin) July 30, 2018

Участники обсуждения иронично сочувствуют бывшему послу, а также отмечают, что теперь у него будет предостаточно времени на отдых.

«Профессор кислых щей он, а не исследователь России», — написал пользователь под ником Михаил Ануфрик.

Напомним, Макфол был послом в Российской Федерации в течение двух лет — с 2012 по 2014 годы. В настоящий момент он является профессором Стэнфордского университета и активным комментатором по отношениям между Москвой и Вашингтоном.

По данным дипломатического ведомства России, Макфолу запрещен въезд в РФ с формулировкой «за целенаправленный ущерб отношениям России и США».