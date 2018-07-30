«Фараоны поворачиваются в своих гробницах»: Азаров прокомментировал школьные учебники на Украине

Киев, 30 июля. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что учебники для детей на Украине пишут необразованные люди. Об этом он написал в своем Facebook.

По словам Азарова, он никогда не думал, что после государственного переворота «появится так много дураков». При этом его больше удивило то, что им поручат писать учебники для детей.

Азаров процитировал один учебников по географии для восьмого класса, где написано: «Американские ученые считают украинцев древнейшей нацией мира». Как отметил Азаров, из-за таких фраз сейчас «египетские фараоны поворачиваются в своих гробницах», а «китайские мудрецы проливают слезы».

Бывший премьер задался вопросом, неужели авторы учебников считают всех глупыми, и чему они хотят научить детей в школах. Как ранее писала «Газета.ru», депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что пришел в ужас от нового украинского учебника по географии для восьмого класса.