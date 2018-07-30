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Политики приходят и уходят, а церковь существует незыблемо: Александрийский патриарх прокомментировал идею об автокефалии украинской церкви
Россия
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    Политики приходят и уходят, а церковь существует незыблемо: Александрийский патриарх прокомментировал идею об автокефалии украинской церкви

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    Политики приходят и уходят, а церковь существует незыблемо: Александрийский патриарх прокомментировал идею об автокефалии украинской церкви

    Москва, 30 июля. Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II заявил, что Александрийская православная церковь поддерживает позицию РПЦ по положению канонической церкви на Украине.

    «Церковь должна управляться согласно священным канонам​​​. У политиков есть свои соображения, указания, распоряжения, но политики приходят и уходят, а церковь существует незыблемо уже 2 тысячи лет», — цитирует патриарха РИА Новости.

    По его словам, Александрийский патриархат согласен с мнением Русской православной церкви. Патриарх также назвал неправильной ситуацию, когда «разделяются государства, а потом и церковь».

    Александрийский патриархат распространяется 54 страны Африки и объединяет более 15 миллионов верующих. Феодор II в минувшие выходные принял участие в торжествах в честь 1030-летия Крещения Руси в Москве.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что для утверждения независимости страны необходимо, чтобы Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) получила автокефалию, сообщает Газета.ru. По мнению украинского президента, автокефалия укрепит религиозную свободу и многоконфессиональный мир в стране.

    Автор: Алексей Громов
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