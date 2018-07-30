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В Сети появилось видео ДТП в Аргентине на скорости 170 километров в час
Россия
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    В Сети появилось видео ДТП в Аргентине на скорости 170 километров в час

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    В Сети появилось видео ДТП в Аргентине на скорости 170 километров в час

    Буэнос-Айрес, 30 июля. В Аргентине автомобиль на скорости 170 километров в час пробил заграждение и вылетел с двухъярусной эстакады. Видео дорожно-транспортного происшествия появилось в Сети.

    Как пишет Todo Noticias, машиной управлял 19-летний водитель. Отмечается, что он не смог справиться с управлением. Выяснилось, что за автомобилем числятся шесть штрафов за превышение скорости. При этом сама машина записала на отчима водителя.

    По данным СМИ, молодой человек выжил, несмотря на то, что получил множество переломов. Он был госпитализирован. Как ранее писала «Газета.ru», крупное ДТП произошло на юго-востоке Москвы. На пересечении улиц Судакова и Армавирская в районе Люблино произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате аварии пострадали люди, один из них ребенок. На место прибыли экстренные службы. 

    Автор: Алия Садыкова
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