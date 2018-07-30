Борисов рассказал про экспортный потенциал российских кораблей с «Калибрами»

Москва, 30 июля. Многоцелевые ракетно-артиллеристские корабли проекта 22800, которые оснащены крылатыми ракетами «Калибр», будут экспортироваться заинтересованным государствам Тихоокеанского региона. Об этом в понедельник рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

Он заявил, что указанные корабли «получились удачными», а также подчеркнул, что все-таки «самое основное — это «Калибр».

Кроме того, Борисов обратил внимание на доступную цену корвета, передает РИА Новости.

«Я считаю, что для ряда стран, особенно Тихоокеанского региона — Вьетнам, Китай, Индия, другие страны — у него хороший экспортный потенциал», — отметил вице-премьер, добавив, что на сегодняшний день корабли идут на вооружение Военно-морского флота России (ВМФ).

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе торжественной церемонии по случаю Дня ВМФ заявил, что до конца 2018 года российский флот получит 26 новых кораблей, четыре из которых будут оборудованы «Калибрами».