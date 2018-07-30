Ученые рассказали о «формуле» успешного сценария для фильма

Вашингтон, 30 июля. Американские и британские ученые добрались в своих исследованиях до области кинематографа и рассказали о «формуле» успешного сценария для фильма.

Результаты исследования на тему качественного сценария киноленты, который должен привести картину к кассовому успеху, опубликованы на сайте Корнеллского университета.

Ученые взяли за основу сразу несколько так называемых сюжетных арок, по которым пишутся кинематографические сценарии. Всего же были изучены более шести тысяч фильмов, и данные по их кассовым сборам.

Как пишет РИА Новости, наиболее успешными в плане кассовых сборов оказались фильмы с сюжетной аркой «резкое падение, затем подъем». К примеру, подобный прием применялся в лентах «Крестный отец», «Отступники» и «Бегущий по лезвию бритвы».

Ученые из США и Британии надеются, что обнародованное исследование поможет сценаристам «не наступать на грабли», создавать успешные фильмы, которые будут интересны людям.