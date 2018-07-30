Серфер снял на видео катание внутри огромной волны в Африке

Москва, 30 июля. Молодой серфер с Гавайских островов Коа Смит записал на видео экстремальное катание внутри огромной волны. Запись в сервисе YouTube публикует пользователь Christopher Farro.

Видео снято у побережья Намибии, куда 23-летний серфер приехал ради экстремального катания на волнах. Запись сделана с помощью камеры Go Pro и частично с установленной на квадрокоптер камеры. Помимо катания внутри гигантской волны, на записи показано путешествие Коа Смита по Африке.

Катание по волнам нередко бывает опасным для серферов занятием. Ранее Газета.ru сообщила, что британский спортсмен Чарли Фрай «лицом к лицу» столкнулся с трехметровой акулой на одном из австралийских пляжей. Чтобы выжить, серферу пришлось вступить с хищником в рукопашную схватку.