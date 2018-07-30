Донбасс: ВСУ за сутки два раза обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 30 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза за прошедший день обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в понедельник заявили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

«За сутки ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы разных типов и стрелковое оружие», — сообщили в народной милиции ЛНР.

В военном ведомстве отметили, что под обстрел киевских военных попали районы населенных пунктов Желобок и Пришиб. В общей сложности по территории ЛНР было выпущено порядка 60 снарядов.

Согласно предварительной информации, жертв среди мирного населения и военных нет.

Напомним, киевские власти в апреле 2014 года начали боевые действия против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.