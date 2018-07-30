«Научитесь видеть своих настоящих врагов»: в Сети ответили Латвии, пожелавшей «раздробить Россию на несколько частей»

Москва, 30 июля. Россияне ответили депутату из Латвии, который заявил, что Россию надо разделить на несколько частей. Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости «раздробить Россию на несколько частей». Об этом он сообщил в Twitter.

По словам политика, мера нужна «для спокойствия» Латвии и Европы. Он уточнил, что, если Россия распадется «на малые страны по этническому составу, военные конфликты в регионе исчезнут на многие годы». Напомним, в Латвии и ранее неоднократно звучали антироссийские лозунги. В Латвии при этом отмечают, что нынешнее состояние двусторонних отношений приносит стране лишь убытки.

Если в самой большой стране в Мире начнется Гражданская Война , Латвия может перестать существовать физически , они башкой хоть иногда думают? — Виктор Бахматов (@eUwEq4cXpb0kZkE) July 30, 2018

«Твоя Латвия существует благодаря России, которая по наивности Сталина в 1939 году присоединила вас к себе, не дав вам огерманиться», — написали россияне.

Кому и нужна теперь ваша Латвия, так лишь странам НАТО в качестве полигона. Научитесь видеть своих настоящих врагов. — Чик-Чирик ????????✌ (@TwiRuss) July 30, 2018

«Кому и нужна теперь ваша Латвия, так лишь странам НАТО в качестве полигона. Научитесь видеть своих настоящих врагов», — написали юзеры.

Не понимают. Раздробление России приведёт к раздроблению Земли. — Игорь Здравомыслов (@mrchildintime) July 30, 2018

Они думают при этом урвать кусочек, мышление шакала — Slegach (@Slegach) July 30, 2018

Типичный латышский националист Александр Кирштейн — Serg Weiss (@WeissSerg) July 30, 2018

Депутат сейма Латвии Кирштейс предложил раздробить Россию на несколько государств по этническому принципу.Дескать тогда установится мир на долгие годы. А Европейский Союз и его НАТО, Кирштейс ? В 90-е годы это Германия развязала гражданскую войну в Югославии. Дурак, а не депутат — Эдуард Лимонов (@edvlimonov) July 30, 2018

Кто такой латвия? — Александр (@IechuaGanozri) July 30, 2018