Меню
Политика
«Научитесь видеть своих настоящих врагов»: в Сети ответили Латвии, пожелавшей «раздробить Россию на несколько частей»
Россия
В России обнулили пошлины на электронную регистрацию юрлиц и ИП
Следующая новость
Загрузка...

    «Научитесь видеть своих настоящих врагов»: в Сети ответили Латвии, пожелавшей «раздробить Россию на несколько частей»

    1196

    «Научитесь видеть своих настоящих врагов»: в Сети ответили Латвии, пожелавшей «раздробить Россию на несколько частей»

    Москва, 30 июля. Россияне ответили депутату из Латвии, который заявил, что Россию надо разделить на несколько частей. Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости «раздробить Россию на несколько частей». Об этом он сообщил в Twitter.

    По словам политика, мера нужна «для спокойствия» Латвии и Европы. Он уточнил, что, если Россия распадется «на малые страны по этническому составу, военные конфликты в регионе исчезнут на многие годы». Напомним, в Латвии и ранее неоднократно звучали антироссийские лозунги. В Латвии при этом отмечают, что нынешнее состояние двусторонних отношений приносит стране лишь убытки.

    «Твоя Латвия существует благодаря России, которая по наивности Сталина в 1939 году присоединила вас к себе, не дав вам огерманиться», — написали россияне.

    «Кому и нужна теперь ваша Латвия, так лишь странам НАТО в качестве полигона. Научитесь видеть своих настоящих врагов», — написали юзеры.

     

    Автор: Алия Садыкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.