Меню
Весь мир
Nokia намерена выйти на американский рынок
Весь мир
Nokia намерена выйти на американский рынок
Следующая новость
Загрузка...

    Nokia намерена выйти на американский рынок

    32

    Nokia намерена выйти на американский рынок

    Хельсинки, 30 июля. Финская компания по производству смартфонов Nokia намерена выйти со своей продукцией на американский рынок.

    Таким образом в корпорации хотят расширить рынки сбыта, кроме того, эксперты считают, что у Nokia есть неплохие шансы стать популярной маркой за океаном. Сейчас, напомним, продукция из Финляндии весьма популярна в Старом Свете и России.

    Как напоминает «Газета.ru», в нулевых годах телефоны и гаджеты от Nokia были одними из самых популярных на планете, однако позднее компания не смогла выдержать конкуренцию от Apple и Samsung.

    Сейчас финская компания, входящая в группу HMD Global, вновь набирает обороты и выпускает смартфоны, работающие под управлением операционных систем Android и KaiOS.

    Специалисты утверждают, что продукция нашла своего покупателя в России и Европе, ей пророчат огромный рост популярности за счет расширения рынка продаж на американском континенте.

    Автор: Константин Терехов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.