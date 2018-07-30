Nokia намерена выйти на американский рынок

Хельсинки, 30 июля. Финская компания по производству смартфонов Nokia намерена выйти со своей продукцией на американский рынок.

Таким образом в корпорации хотят расширить рынки сбыта, кроме того, эксперты считают, что у Nokia есть неплохие шансы стать популярной маркой за океаном. Сейчас, напомним, продукция из Финляндии весьма популярна в Старом Свете и России.

Как напоминает «Газета.ru», в нулевых годах телефоны и гаджеты от Nokia были одними из самых популярных на планете, однако позднее компания не смогла выдержать конкуренцию от Apple и Samsung.

Сейчас финская компания, входящая в группу HMD Global, вновь набирает обороты и выпускает смартфоны, работающие под управлением операционных систем Android и KaiOS.

Специалисты утверждают, что продукция нашла своего покупателя в России и Европе, ей пророчат огромный рост популярности за счет расширения рынка продаж на американском континенте.