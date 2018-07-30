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«Вперед в Африку»: Азаров рассказал, как уровень жизни на Украине снизился до уровня Судана
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    «Вперед в Африку»: Азаров рассказал, как уровень жизни на Украине снизился до уровня Судана

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    «Вперед в Африку»: Азаров рассказал, как уровень жизни на Украине снизился до уровня Судана

    Киев, 30 июля. Внешние кураторы Украины делают все, чтобы в стране «выборы были без выбора», заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом он написал в своем Facebook.

    По словам политика, Запад считает, что должны конкурировать «оттенки «коричнево-оранжевых». Азаров рассказал, какие изменения произошли на Украине после государственного переворота. Он уточнил, что при «злочинной владе» уровень заработных плат, пенсий был примерно на уровне таких стран, как Румыния и Болгария. При этом цены и тарифы были значительно ниже.

    По словам Азарова, покупательная способность украинцев была выше, чем у россиян.  Азаров рассказал, как уровень жизни на Украине снизился до уровня Судана.

    «Так, что «вперед в Европу» и «остаточне прощавай» обернулось в реальности движением в сторону беднейших африканских стран и отставанием от России в 3–4 раза», — подчеркнул он.

    Азаров назвал этот процесс «Вперед в Африку».

    «Вперед в Африку»: Азаров рассказал, как уровень жизни на Украине снизился до уровня Судана

    Автор: Алия Садыкова
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