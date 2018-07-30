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Кабмин продлил программу льготного автокредитования до 2020 года
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    Кабмин продлил программу льготного автокредитования до 2020 года

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    Кабмин продлил программу льготного автокредитования до 2020 года

    Москва, 30 июля. Кабмин продлил действие программы льготного автокредитования в России до 2020 года. Постановление правительства РФ опубликовано на сайте кабинета.

    Программа действует с 2015 года. По ней кредитная организация предоставляет скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля. Затраты кредитора в дальнейшем возместит федеральный бюджет.

    Жителям Дальнего Востока в рамках социальных программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» увеличат скидку до 25% от стоимости машины. По мнению правительства, таким образом будет достигнут ценовой паритет между подержанными и новыми отечественными автомобилями.

    Общий объем финансирования программы составит 15 млрд рублей​​​. В текущем году по механизму льготного автокредитования в России планируют продать 45,1 тыс. автомобилей, на Дальнем Востоке — 5,8 тыс. автомобилей.

    Автор: Виктор Мальцев
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