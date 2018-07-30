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Стало известно, чем Samsung Galaxy S10 удивит пользователей
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    Стало известно, чем Samsung Galaxy S10 удивит пользователей

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    Стало известно, чем Samsung Galaxy S10 удивит пользователей

    Сеул, 30 июля. В Сети эксперты раскрыли некоторые новшества Samsung Galaxy S10, которые должны удивить поклонников бренда. Как пишут западные СМИ, у нового смартфона появятся мощная тройная основная камера, а также полноценный 3D-сканер лица Face ID.

    При этом камера у нового гаджета будет поддерживать пятикратный зум. Качество снимков удивит пользователей. Кроме того, камера позволит делать четкие портретные снимки. Смартфон получит функцию 3D сканирования лица, схожую с iPhone X. Специалисты назвали плюсом большой аккумулятор на 4200 мАч. Телефон сможет работать без подзарядки до двух дней.

    Как ранее писала «Газета.ru», как новые технологии в смартфонах делают их более уязвимыми. Авторы обзоров Galaxy S8 регулярно отмечали, что функция распознавания лиц является самой слабой защитой для нового смартфона. В самой Samsung и констатировали, что система пока далека от идеальной. Поэтому с помощью сканирования лица нельзя оплатить покупки в Samsung Pay.

    Стало известно, чем Samsung Galaxy S10 удивит пользователей

    Автор: Алия Садыкова
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