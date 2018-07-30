Стало известно, чем Samsung Galaxy S10 удивит пользователей

Сеул, 30 июля. В Сети эксперты раскрыли некоторые новшества Samsung Galaxy S10, которые должны удивить поклонников бренда. Как пишут западные СМИ, у нового смартфона появятся мощная тройная основная камера, а также полноценный 3D-сканер лица Face ID.

При этом камера у нового гаджета будет поддерживать пятикратный зум. Качество снимков удивит пользователей. Кроме того, камера позволит делать четкие портретные снимки. Смартфон получит функцию 3D сканирования лица, схожую с iPhone X. Специалисты назвали плюсом большой аккумулятор на 4200 мАч. Телефон сможет работать без подзарядки до двух дней.

Как ранее писала «Газета.ru», как новые технологии в смартфонах делают их более уязвимыми. Авторы обзоров Galaxy S8 регулярно отмечали, что функция распознавания лиц является самой слабой защитой для нового смартфона. В самой Samsung и констатировали, что система пока далека от идеальной. Поэтому с помощью сканирования лица нельзя оплатить покупки в Samsung Pay.