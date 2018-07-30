Зато песни у них мелодичные: россияне пожалели украинских школьников из-за нового учебника по географии

Киев, 30 июля. Депутат украинской Рады Вадим Рабинович заявил, что был шокирован, когда увидел новый украинский учебник по географии для восьмого класса.

Украинский депутат рассказал, что пролистал новый учебник по географии и был шокирован, поскольку составители «внушают школьникам бред».

«Я в шоковом состоянии был вчера — я прочитал новый учебник по географии. Знаете, мы пытаемся строить новую страну не за счет каких-либо реальных сдвигов, а за счет бреда, который мы начинаем внушать детям», — указал парламентарий.

Рабинович иронично прокомментировал утверждения про «достижения Украины в космосе» и про то, что «немцы являются славянизированными германцами», пишут украинские СМИ.

Депутат Рады согласился с тем, что украинцы на протяжении всей истории «создавали самые мелодичные песни», однако выразил сомнения по поводу того, что они [песни] заложили основу для европейской музыки.

Россияне отреагировали на выход нового украинского пособия по географии. Так, они отмечают, что в украинском правительстве еще остались адекватные люди, которые могут здраво смотреть на ситуацию. Также участники дискуссии иронизируют по поводу украинских песен.

«Зато песни у них мелодичные…», — пишут в социальных сетях.

Пользователи соболезнуют детям, которым придется учить географию по таким книгам.

Кроме того, они напоминают, что ранее со знаком минус на Украине отличались историки, а теперь к ним присоединились географы.

Напомним, ранее новый украинский учебник географии поверг в шок многих ученых и простых граждан.