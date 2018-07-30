«Жалкий информационный вброс»: В Крыму прокомментировали заявление Климкина о «слабости» России

Симферополь, 30 июля. Зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель ответил главе МИД Украины Павлу Климкину на скандальный твит о «слабости России».

Ранее Совет Федерации одобрил закон, согласно которому 19 апреля будет отмечаться как День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Глава украинского внешнеполитического ведомства прокомментировал законодательную инициативу.

По мнению Климкина, закон демонстрирует «слабость» России, сообщает Газета.ru. Глава МИД Украины считает, что таким образом Москва «огрызается на декларации ряда цивилизованных стран» и, в отличии от них, ищет «аргументы» в прошлом.

Гемпель посоветовали украинскому министру покопаться в «страшной истории» своей страны.

«Господин Климкин лучше бы покопался в своей страшной истории и дал бы объективную оценку тому, что происходило в свое время в стране, особенно на Западной Украине», — заявил Юрий Гемпель в интервью RT.

Парламентарий назвал сообщение Климкина «жалким вбросом». Гемпель выразил мнение, что подобные заявления Киева указывают на слабость Украины, которая перестала быть самостоятельным государством. То, что происходит в стране, по мнению крымского парламентария, уже начинают понимать и в Европе.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло после прошедшего в марте 2014 года референдума. На нем за вхождение в состав РФ проголосовали 95,6% жителей Севастополя и 96,77% избирателей остального населения полуострова.

Кремль неоднократно подчеркивал, что жители Крыма высказались за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с уставом ООН и международным правом. Тем не менее, Киев продолжает считать полуостров своей территорией, аннексированной Россией. Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал Украине и другим странам на то, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».