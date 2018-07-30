Стало известно, что раздражает пользователей в iPhone

Вашингтон, 30 июля. Пользователи Apple поделились своими впечатлениями о приобретенной технике.

Выяснилось, что в гаджетах есть факторы, которые раздражают многих пользователей. Отмечается, что iPhone 4 теряет прием радиосигнала, если держать гаджет в левой руке. Позже «яблочная корпорация» избавилась от недочета путем замены конструкции антенны.

Многие хозяева смартфонов жаловались на iPhone 6 Plus. Они назвали его недостаточно прочным для любителей носить телефоны в кармане брюк. Корпус смартфона гнулся при неосторожном ношении.

Также пользователям не нравится отсутствие слотов для 2 SIM-карт, а также невозможность поддерживать microSD и стандартный аудиовыход для наушников. Как ранее писала «Газета.ru», у нового iPhone будет гнутый экран и бесконтактное управление. В будущем iPhone будет управляться жестами, а система нажатий на сенсорный экран уйдет в прошлое. Да и сам экран будет не обычным, а изогнутым, что ознаменует собой новый тренд в дизайне гаджетов.