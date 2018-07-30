Экс-посол США в РФ заявил, что российские санкции разрушили его научную карьеру

Вашингтон, 30 июля. Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что российские санкции разрушили его научную карьеру.

«Моя жизнь уже изменилась», — заявил сам дипломат в интервью телеканалу MSNBC, отвечая на вопрос журналиста о том, как повлияет на его жизнь прошедшая две недели назад встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Рассказывая о себе, бывший посол напомнил, что был профессором Стэнфордского университета более 30 лет, и практически всю свою научную карьеру сделал на исследованиях России.

«Больше я не могу делать исследования в России. Невозможно, чтобы я когда-либо осмелился поехать, так как я в санкционном списке, но даже если меня оттуда исключат, я никогда не смогу поехать в Россию», — посетовал Майкл Макфол.

Как напоминают «Известия», дипломат занимал пост посла Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации в 2012–14 годах. Сейчас Макфолу запрещен въезд в РФ «за целенаправленный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона».

Добавим, что две недели назад экс-посол заявил, что российский президент Владимир Путин одержал победу по итогам прошедшего 16 июля саммита Россия — США в Хельсинки.