Россия вошла в десятку стран с самым дешевым бензином

Москва, 30 июля. Российская Федерация вошла в десятку государств мира по дешевизне бензина АИ-95.

Рейтинг, в котором эксперты составили списки стран, где самое дешевое и самое дорогое автомобильное топливо, публикует агентство Bloomberg. Россия на 10 месте топа государств, где бензин АИ-95 самый дешевый, а именно – 0,72 долларов за литр.

На первом же месте — Венесуэла, где литр топлива стоит меньше одного американского цента. На втором месте в списке – Иран, где бензин стоит 28 центов. На третьем — Кувейт с показателем 0,35 долларов за литр.

А вот самый дорогой бензин, как выяснили в Bloomberg, в Гонконге, где литр топлива стоит 2,09 долларов, Норвегии – 2,02 долларов и Нидерландах, где АИ-95 стоит 1,93 долларов.

Как напоминают «Известия», по состоянию на 23 июля стоимость бензина марки АИ-95 в России составляла 44,59 рубля за литр.