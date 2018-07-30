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Россия вошла в десятку стран с самым дешевым бензином
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    Россия вошла в десятку стран с самым дешевым бензином

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    Россия вошла в десятку стран с самым дешевым бензином

    Москва, 30 июля. Российская Федерация вошла в десятку государств мира по дешевизне бензина АИ-95.

    Рейтинг, в котором эксперты составили списки стран, где самое дешевое и самое дорогое автомобильное топливо, публикует агентство Bloomberg. Россия на 10 месте топа государств, где бензин АИ-95 самый дешевый, а именно – 0,72 долларов за литр.

    На первом же месте — Венесуэла, где литр топлива стоит меньше одного американского цента. На втором месте в списке – Иран, где бензин стоит 28 центов. На третьем — Кувейт с показателем 0,35 долларов за литр.

    А вот самый дорогой бензин, как выяснили в Bloomberg, в Гонконге, где литр топлива стоит 2,09 долларов, Норвегии – 2,02 долларов и Нидерландах, где АИ-95 стоит 1,93 долларов.

    Как напоминают «Известия», по состоянию на 23 июля стоимость бензина марки АИ-95 в России составляла 44,59 рубля за литр.

    Автор: Константин Терехов
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