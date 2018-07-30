Монтян рассказала, что Россия выиграла на ЧМ по футболу

Киев, 30 июля. Россия много выиграла от прошедшего недавно чемпионата мира по футболу в плане пиара, считает киевский адвокат Татьяна Монтян.

Монтян отметила, что приехавшие на чемпионат иностранные футбольные болельщики убедились, что вопреки западной пропаганде Россия остается нормальной страной с нормальным уровнем жизни. Посетивших РФ иностранцев «не поубивали кровожадные хулиганы» и «не сожрали медведи». Они своими глазами увидели, что в стране нет ничего «особо страшного», а уровень жизни в ней «довольно-таки нормальный сравнению с любой другой» страной.

«Поэтому в плане пиара Россия очень много выиграла, не говоря уже о том, что футбольная сборная России, вопреки ожиданиям, сыграла более чем достойно», — заявила в интервью изданию Topinform Монтян.

Между тем, побывавшие на чемпионате болельщики смогут вернуться в Россию без оформления въездной визы, сообщают «Известия». По данным издания, соответствующую инициативу уже одобрил Совет Федерации. Получившие FAN ID футбольные болельщики смогут посетить Россию без визы до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что FAN ID получили два миллиона фанатов, около миллиона зарубежных болельщиков изъявили желание вернуться в Россию.