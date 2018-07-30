«Ни одного масштабного инфраструктурного проекта»: политолог рассказал о «достижениях» властей Украины после майдана

Киев, 30 июля. Политолог Сергей Белашко в эфире украинского телевидения рассказал о «достижениях» киевских властей после Майдана.

Если быть совсем кратко, то «достижения» можно охарактеризовать одной фразой: за время, прошедшее после Майдана, властями не было реализовано ни одного серьезного инфраструктурного проекта.

«После Чемпионата Европы по футболу 2012 года я не помню ни одного масштабного инфраструктурного проекта», — сказал Белашко, выступая на «NewsOne».

«Были в Киеве открыты несколько станций метро, но они строились с 80-х годов… Этот процесс длился 30 лет. Кроме этого мне нечего вспомнить», — продолжил делиться воспоминаниями политолог.

Также Сергей Белашко заявил, что за 4,5 года на Украине не было построено ни одного серьезного завода.