«Ни одного масштабного инфраструктурного проекта»: политолог рассказал о «достижениях» властей Украины после Майдана
Киев, 30 июля. Политолог Сергей Белашко в эфире украинского телевидения рассказал о «достижениях» киевских властей после Майдана.
Если быть совсем кратко, то «достижения» можно охарактеризовать одной фразой: за время, прошедшее после Майдана, властями не было реализовано ни одного серьезного инфраструктурного проекта.
«После Чемпионата Европы по футболу 2012 года я не помню ни одного масштабного инфраструктурного проекта», — сказал Белашко, выступая на «NewsOne».
«Были в Киеве открыты несколько станций метро, но они строились с 80-х годов… Этот процесс длился 30 лет. Кроме этого мне нечего вспомнить», — продолжил делиться воспоминаниями политолог.
Также Сергей Белашко заявил, что за 4,5 года на Украине не было построено ни одного серьезного завода.
«Чаеразвесочная фабрика или там, где японцы делают оплетку на кабель — это, конечно, все хорошо и интересно, но таких заводов должны были построить на Украине сотни, если не тысячи», — цитирует эксперта «ПолитНавигатор».