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«Это деньги гастарбайтеров»: эксперт рассказал, что поддерживает курс украинской гривны
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    «Это деньги гастарбайтеров»: эксперт рассказал, что поддерживает курс украинской гривны

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    «Это деньги гастарбайтеров»: эксперт рассказал, что поддерживает курс украинской гривны

    Киев, 30 июля. Экономист Александр Охрименко рассказал, что помогает поддерживать курс украинской гривны от падения.

    По словам эксперта, это – гастарбайтеры, которые в огромном количестве трудятся за пределами своей родины, и присылают на Украину кровно заработанные деньги в виде валютных переводов.

    «Молиться на это надо и благодарить, что уезжают. Есть единый социальный взнос, который все платят из зарплаты. За шесть месяцев он увеличился на 27%», — заявил Охрименко в эфире телеканала «NewsOne».

    Эксперт добавил, что украинские рабочие, которые трудятся на благо экономик других стран, буквально «заваливают Украину валютой».

    «Если бы не они, курс был бы 50. На данный момент 200 миллионов, которые купил Минфин на межбанке — это деньги гастарбайтеров. Если бы не было этих денег, то он бы даже 200 миллионов не купил», — резюмировал Александр Охрименко.

    Экономист посоветовал всем, кто ругает гастарбайтеров, прекратить это делать, а напротив – благодарить, ведь именно они не дали упасть в пропасть курсу национальной валюты, — сообщает «ПолитНавигатор».

    Автор: Константин Терехов
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