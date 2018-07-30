Из-за подозрительной чашки Петри в Германии эвакуировали пассажиров поезда

Берлин, 30 июля. Из-за обнаружения в одном из вагонов чашки Петри с неизвестным веществом в Германии частично эвакуировали поезд. Об этом со ссылкой на полицию сообщает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

Поезд следовал из Вюрцбурга во Франкфурт-на-Майне. Но после того как пассажиры одного из вагонов нашли неизвестную емкость было решено остановить экспресс на ближайшем вокзале в Ашаффенбурге.

По прибытии на станцию вагон с подозрительным сосудом оцепили. К месту остановки поезда прибыли пожарные и полиция. Чашку Петри и содержавшееся в ней вещество вынесли из вагона и отправили на проверку. Поезд возобновил движение спустя два часа.

Ранее Газета.ru сообщила, что из-за обнаруженной неподалеку от железнодорожной станции города Терни американской авиабомбы времен Второй мировой войны местные власти эвакуировали 11 тысяч человек.