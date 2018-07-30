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Медведев проведет в Севастополе совещание по социально-экономическому развитию Крыма
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    Медведев проведет в Севастополе совещание по социально-экономическому развитию Крыма

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    Медведев проведет в Севастополе совещание по социально-экономическому развитию Крыма

    Севастополь, 30 июля. В Севастополе под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева состоится совещание по социально-экономическому развитию Крыма.

    В пресс-службе российского правительства уточнили, что в ходе заседания, кроме прочего, также будет поднята тема ликвидации последствий засухи на территории российского полуострова.

    В заседании примут участие первый вице-премьер Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, министры Евгенией Дитрих, Дмитрий Кобылкин, Максим Орешкин и Дмитрий Патрушев, а также глава Республики Крым Сергей Аксенов.

    Как сообщает «Газета.ru», Медведев также примет участие в церемонии открытия регулярного движения скоростного судна «Комета 120М», а также проведет двусторонние рабочие встречи с руководителями Крыма и Севастополя.

    Добавим, что накануне Дмитрий Медведев наблюдал за проходившим в Севастополе военно-морским парадом в честь Дня военно-морского флота России.

    Автор: Константин Терехов
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